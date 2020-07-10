Айза Анохина рассказала о расставании с Олегом Майами

Блогер, певица и ведущая Айза Анохина долгое время не могла найти своего единственного. После двух разводов она все же встретила свое счастье в лице молодого исполнителя Олега Майами, но теперь рассталась и с ним, пишет Starhit.ru.

Напрямую о разрыве Айза не писала, сосредоточенная на рассказах о своих новых проектах и жизни в качестве матери двоих сыновей. Однако в комментариях к разным постам на своей странице в Instagram она все же ответила на многочисленные вопросы о статусе своих отношений с Олегом.

«Я не подхожу ему», — признала Анохина.

Еще нескольким подписчикам Айза написала, что ей грустно, она скучает по Олегу и любит его. В то же время селебрити отмечает, что она мать, поэтому умеет быть благодарной. Анохина так же намекнула, что пара была вместе гораздо дольше, чем думали их подписчики — Айза не сразу стала делиться фото возлюбленного в соцсетях, но успела познакомить Олега с детьми и неоднократно признавалась в своих чувствах на весь интернет.

Ранее 5-tv.ru писал, что роман Олега Майами и Айзы многие считали пиаром.