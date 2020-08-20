Его убили из-за миллионов: мать погибшего в Подмосковье рассказала об угрозах сыну

Мать погибшего в подмосковном поселке Обухово уверена, что ее единственного сына убили должники. Мужчина неоднократно жаловался родительнице на угрозы, которые ему поступали. Женщина обнаружила тело своего 35-летнего сына и 25-летней девушки в доме. Предположительно, их смерть наступила в результате огнестрельных ранений еще 12 августа. Женщина рассказала, что решила проведать своего ребенка, так как чувствовала беду.

«Их обоих убили, и я нашла их трупы. Я знала, что здесь трупы, я чувствовала сердцем. Я просила всех и друзей, и всех, поехать, потому что там трупы. А мне сказали: „У тебя паранойя“. А я чувствовала. Я после обширного инфаркта», — рассказала она.

Мать утверждает, что врагов у сына было достаточно. Он был богатым человеком и без разбора давал всем взаймы, а когда пришло время возвращать долги, посыпались угрозы со стороны вчерашних друзей.

«Ему угрожали постоянно, он опасался, что его убьют. Недавно мне говорил, что угрозы продолжаются. Мой сын миллионер, богатый. Денег с него все хотели поиметь. Он всем денег надавал, миллионы, а потом начал со всех спрашивать. И все должники были за то, чтобы его убить. С него даже мертвого сняли цепи, у него золото было — только два миллиона было на нем надето», — сказала она.

Женщина, тело которой также обнаружили в доме, не являлась его супругой, с убитым в интимной связи, по словам матери покойного она не состояла.

«И девушка невинная пострадала, он даже с ней не жил. Я попросила ее приехать и помочь ему, как друзья. Их и нашли в разных местах. Ее в кухне, а он в спальне. У них любовных отношений не было. Он только видеокамеры хотел поставить, его убили за деньги», — сказала женщина.

Мать также рассказала, что сын увлекался антиквариатом и имел большую коллекцию редких вещей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что погибший мужчина держал в доме волка, однако дикого зверя следователи во время обыска не нашли. Зато обнаружили во дворе мину и 19 миллионов рублей. Кроме этого во дворе находился целый автопарк неотложек. По словам соседей, мужчина за деньги развозил больных. Откуда у него оказались такие суммы, предстоит выяснить следователям.