Видео посадки самолета без одного шасси в США

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На опубликованных кадрах видны искры, которые летят из-под лайнера при касании с землей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael, 5-tv.ru

Экстренную посадку без одного шасси совершил транспортный самолет в аэропорту Лос-Анджелеса.

На кадрах видно — самолет касается взлетной полосы и опускается на левый двигатель. Из-под фюзеляжа летят искры.

Пилотам с трудом удалось удержать Boeing, чтобы он не опрокинулся. После посадки один из членов экипажа получил травму ноги при выходе из самолета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в мире набирают популярность туры «в никуда»?

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