Видео посадки самолета без одного шасси в США
На опубликованных кадрах видны искры, которые летят из-под лайнера при касании с землей.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Robert Michael, 5-tv.ru
Экстренную посадку без одного шасси совершил транспортный самолет в аэропорту Лос-Анджелеса.
На кадрах видно — самолет касается взлетной полосы и опускается на левый двигатель. Из-под фюзеляжа летят искры.
Пилотам с трудом удалось удержать Boeing, чтобы он не опрокинулся. После посадки один из членов экипажа получил травму ноги при выходе из самолета.
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