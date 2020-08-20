Пресс-секретарь Навального заявила об отравлении блогера

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш озвучила причину госпитализации блогера. По ее словам, у мужчины токсическое отравление.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу», — написала она.

Ранее пассажиры лайнера, летевшего из Томска в Москву, сообщили, что воздушное судно экстренно посадили в связи с тем, что мужчине стало плохо на борту. По их словам, им оказался блогер Алексей Навальный. Экипаж принял решение посадить лайнер в Омске, а мужчине вызвали скорую.