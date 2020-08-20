Джастина Бибера уличили в ностальгии по Селене Гомес

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Светлана Александрова
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В ежедневные заверения певца, что он невероятно счастлив в браке с Хейли Болдуин, верят не все его фанаты.

Джастина Бибера уличили в ностальгии по Селене Гомес

Фото: www.globallookpress.com / GRAHAM WHITBY BOOT/ALLSTAR

Джастина Бибера уличили в том, что он все еще тоскует по бывшей подружке — американской певице Селене Гомес. И это несмотря на почти ежедневные заверения певца, что он невероятно счастлив в браке с дочерью актера Стивена Болдуина Хейли, на которой женился в сентябре 2018 года.

Как пишет интернет-портал «7Дней.ru», правда всплыла, когда артист опубликовал в соцсетях список телешоу, которые он смотрит. Тут-то недолюбливающие Хейли Бибер хейтеры и обратили внимание, что Джастин смотрит новую кулинарную программу Селены Гомес. Как предположили фанаты, тайком от жены. Стоит отметить, что на ностальгии по прежним временам музыканта подлавливают не впервые — некоторое время назад совершенно случайно обнаружилось, что он слушает старые песни бывшей возлюбленной.

Канадский певец то встречался, то расставался с Селеной Гомес с 2010 года, пока наконец не женился на Хейли Болдуин. Одновременно он успел закрутить романы с молдавской моделью Ксенией Дели и американской — Софией Ричи. Как ранее рассказывал 5-tv.ru, сама Селена Гомес недавно в одном из интервью обвинила Джастина Бибера в эмоциональном насилии.

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