Депутат Мосгордумы Шереметьев подозревается в мошенничестве на два миллиона рублей

Депутат Московской городской Думы Олег Шереметьев подозревается в мошенничестве на два миллиона рублей. Как сообщает региональный Следственный комитет, в отношении парламентария возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

По версии следствия, Олег Шереметьев в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в Аппарат Думы документы о премировании своего помощника на сумму от 350 до 600 тысяч рублей якобы за выполнение задач особой важности и сложности. В действительности депутат присваивал премии и тратил на собственные нужды.

«Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более двух миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что сейчас в отношении подозреваемого проводится ряд следственных действий. Сотрудники ГСУ СК РФ по Москве решают вопрос о задержании предполагаемого мошенника и избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

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