Правую руку секты «Орден пути» отправили в СИЗО

В феврале в Северной столице была задержана руководитель секты «Орден пути». По версии полиции, она и ее сообщники похитили у клиентов несколько сотен тысяч евро в качестве платы за психологические тренинги и «купола защиты» от сглаза.

Вслед за главой секты Гайвой Тихомировой в СИЗО решено было поместить и ее правую руку Татьяну Баранову, о чем сообщила пресс-секретарь объединенных судов Петербурга Дарья Лебедева.

«Татьяна Баранова действовала вместе с Гайвой Тихомировой, вместе с ней устанавливала гражданам „купола защиты“. Один купол был ею установлен за 20 тысяч евро, другой за 34 тысячи евро», — говорится в сообщении.

Сама Баранова свою вину не признала и попросила выбрать для нее любую другую меру пресечения, кроме заключения под стражу. В изоляторе фигурантка громкого дела пробудет до 24 сентября.

Глава «Ордена Пути» Тихомирова и ее правая рука — Баранова «выкачивали» деньги у граждан, одурманивая их психотропными веществами. Обряд должен был гарантировать защиту жизни, здоровья и семьи человека от любых рисков на неограниченный срок. По данным следствия, мошенницы установили «куполов защиты» на шесть миллионов рублей.

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