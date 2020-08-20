Названы самые высокооплачиваемые вакансии для работы на удаленке
Соответствующее исследование провели аналитики сервиса «Работа.ру».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / PIC, pseudo, CHROMORANGE / Bilderbox, kati; Известия / Дмитрий Коротаев, Коньков Сергей
Специалисты интернет-портала «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии августа для работы на удаленке.
Согласно данным исследования, минимальная зарплата «главного по сторис» в фирме-производителе смартфонов составляет от 250 тысяч рублей в месяц. При этом, работодатель уточняет, что занятость сезонная.
Инженер автоматизированного тестирования программного обеспечения на дому будет получать от 175 тысяч рублей в месяц. Помимо прочего, в его обязанности будет входить создание тестов и обучение процессу коллег.
Замыкает тройку лидеров менеджер по подбору персонала. За эту работу руководство компании обещает платить как минимум 150 тысяч рублей.
Аналитики добавили, что на зарплату до 150 тысяч рублей могут рассчитывать NET-разработчики. Жалование в размере 120 тысяч рублей будут платить техническим писателям, которые создают краткую и понятную документацию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что названы основные претензии россиян к работодателям.
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