Названы основные претензии россиян к работодателям

|
Василий Заика
30

Соответствующий опрос провели специалисты Роструда среди пользователей сайта «Работа в России».

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Giuseppe Graziano, CHROMORANGE / Bilderbox, David Oxberry,Gary Burchill, Noel Hendrickson; Известия / Артем Коротаев, Павел Бедняков

Специалисты Роструда обозначили основные претензии россиян к работодателям. Соответствующий опрос был проведен среди пользователей сайта «Работа в России». Отмечается, что в исследовании приняли участие более девяти тысяч жителей всех регионов страны.

Менее половины респондентов — порядка 40% — выразили недовольство принятой в их организации системой премирования. Работники признались, что хотели бы внести изменения в регламент.

Около 30% опрошенных не в восторге от количества времени, которое им приходится затрачивать, чтобы добраться до места службы. Эта категория россиян рассчитывает в ближайшее время найти работу поближе к дому.

Пятая часть респондентов подвергла критике свой график, а другие 10% жителей страны хотели бы трудиться удаленно.

Стоит отметить, что 64% участников опроса готовы работать даже при отсутствии необходимости ради своего удовольствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средняя зарплата в Петербурге составила более 65 тысяч рублей.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:28
Супруги, чьи тела обнаружили в Подмосковье, держали волка, а во дворе прятали мину и миллионы
0:11
В NASA предупредили об огромной аномалии над Землей
23:56
Обломки повсюду: Видео с места массового ДТП в Петербурге
23:43
Названы основные претензии россиян к работодателям
23:32
Британские ученые разгадали секрет полосок зебры
23:23
«Так рисковать!» — Барановская с детьми увлеклась каньонингом — видео

Сейчас читают

«Не хотят, чтобы фотографировали в гробу»: Сафронов выступил против закрытых похорон Легкоступовой
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок