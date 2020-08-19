Названы основные претензии россиян к работодателям
Соответствующий опрос провели специалисты Роструда среди пользователей сайта «Работа в России».
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Специалисты Роструда обозначили основные претензии россиян к работодателям. Соответствующий опрос был проведен среди пользователей сайта «Работа в России». Отмечается, что в исследовании приняли участие более девяти тысяч жителей всех регионов страны.
Менее половины респондентов — порядка 40% — выразили недовольство принятой в их организации системой премирования. Работники признались, что хотели бы внести изменения в регламент.
Около 30% опрошенных не в восторге от количества времени, которое им приходится затрачивать, чтобы добраться до места службы. Эта категория россиян рассчитывает в ближайшее время найти работу поближе к дому.
Пятая часть респондентов подвергла критике свой график, а другие 10% жителей страны хотели бы трудиться удаленно.
Стоит отметить, что 64% участников опроса готовы работать даже при отсутствии необходимости ради своего удовольствия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средняя зарплата в Петербурге составила более 65 тысяч рублей.
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