Названы основные претензии россиян к работодателям

Специалисты Роструда обозначили основные претензии россиян к работодателям. Соответствующий опрос был проведен среди пользователей сайта «Работа в России». Отмечается, что в исследовании приняли участие более девяти тысяч жителей всех регионов страны.

Менее половины респондентов — порядка 40% — выразили недовольство принятой в их организации системой премирования. Работники признались, что хотели бы внести изменения в регламент.

Около 30% опрошенных не в восторге от количества времени, которое им приходится затрачивать, чтобы добраться до места службы. Эта категория россиян рассчитывает в ближайшее время найти работу поближе к дому.

Пятая часть респондентов подвергла критике свой график, а другие 10% жителей страны хотели бы трудиться удаленно.

Стоит отметить, что 64% участников опроса готовы работать даже при отсутствии необходимости ради своего удовольствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средняя зарплата в Петербурге составила более 65 тысяч рублей.