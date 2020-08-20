Застрелен криминальный авторитет Лоту Гули

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Василий Заика
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Инцидент произошел в одном из ресторанов в турецкой Анталье.

Застрелен криминальный авторитет Лоту Гули

Фото: Instagram @ogru_quli_nadir_salifov

Криминальный авторитет Надир Салифов, он же Лоту Гули или Гули Бакинский застрелен в Турции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел в одном из ресторанов в Анталье. Отмечается, что пистолет в «вора в законе» разрядил мужчина, который с ним ужинал.

«Лоту Гули был убит из пистолета мужчиной, ужинавшим вместе с ним в одном из ресторанов Антальи. Убит выстрелом в голову. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось», — цитирует агентство собеседника.

Источник добавил, что стрелявший сбежал с места происшествия, но вскоре был пойман правоохранителями на шоссе по направлению к Денизли. По предварительным данным, задержанным является «коллега» убитого по преступному миру — авторитет «Хан Ахмедлинский». Он был вхож в ближайшее окружение Лоту Гули.

Надир Салифов появился на свет в 1972 году в Грузии. В период с 2005 по 2017 годы «вор в законе» отбывал заключение в Азербайджане, а после освобождения уехал в Турцию. В 2018 году Лоту Гули депортировали из страны. Несмотря на это, он вернулся на турецкий берег нелегально.

По некоторым данным, Лоту Гули являлся одним из самых влиятельных криминальных авторитетов на территории бывшего СССР. Не единожды его называли главным претендентом на воровской «трон» после ареста Шакро Молодого.

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