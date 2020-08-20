А если завтра война? Названы наиболее безопасные для жизни страны мира

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Анастасия Шадская
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Лидер рейтинга наиболее благополучных и мирных государств остается неизменным уже 12 лет.

А если завтра война? Названы наиболее безопасные для жизни страны мира

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Giuseppe Graziano

Исследование наиболее безопасных и надежных стран мира Global Peace Index проходит каждый год. По версии 2020 года даже в случае Третьей мировой войны жители и туристы там будут чувствовать себя защищенными. Первое место досталось Исландии, написано в официальном отчете рейтинга.

Маленькая островная Исландия лидирует в этом списке уже 12-й год подряд. В стране минимальный уровень преступности, при том, что там нет армии, а полиция не носит оружия. Туристы тоже могут не волноваться и путешествовать от одной природной достопримечательности к другой без малейшей опаски.

ТОП-10 безопасных стран Global Peace Index 2020 выглядит так:

На пятки Швейцарии наступает Словения. По статистике, из всех стран бывшей Югославии именно это государство является наиболее успешным и экономически стабильным.

Visionofhumanity.org

Второе место Новой Зеландии также никого не удивило — она всегда считалась политически и экономически стабильной. Исторически и географически сложившаяся обособленность, несмотря на близость к Австралии и странам Азии, помогла стране избежать внешних и внутренних конфликтов. Она считается не только очень безопасной для туристов, но и идеальной для эмиграции.

Россия в рейтинге безопасности — на 157-м месте из 163-х позиций. Три последних строчки заняли Ирак, Сирия и Афганистан.

Ранее 5-tv.ru писал, какие страны наиболее опасны для детей.

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