Навальный впал в кому
Об изменении состояния блогера рассказала его пресс-секретарь.
Фото: ТАСС / SERGEI ILNITSKY
Блогер Алексей Навальный впал в кому. Об этом рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Как стало известно 5-tv.ru у 44-летнего мужчины кома второй степени, полная потеря сознания, отсутствует реакции на болевые раздражители. Зрачки реагируют на свет.
Навальному стало плохо во время полета. Блогер направлялся из Томска в Москву. После приземления в Омске мужчину срочно доставили токсикореанимацию.
Ранее пресс-секретарь Навального опубликовала в Twitter, что блогера подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). По словам Киры Ярмыш, к делу подключили полицию.
5-tv.ru публиковал видео с борта самолета, на котором слышно, как кричит от боли Навальный.
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