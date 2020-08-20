Об изменении состояния блогера рассказала его пресс-секретарь.

Навальный впал в кому

Фото: ТАСС / SERGEI ILNITSKY

Блогер Алексей Навальный впал в кому. Об этом рассказала его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Как стало известно 5-tv.ru у 44-летнего мужчины кома второй степени, полная потеря сознания, отсутствует реакции на болевые раздражители. Зрачки реагируют на свет.

Навальному стало плохо во время полета. Блогер направлялся из Томска в Москву. После приземления в Омске мужчину срочно доставили токсикореанимацию. 

5-tv.ru

Ранее пресс-секретарь Навального опубликовала в Twitter, что блогера подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). По словам Киры Ярмыш, к делу подключили полицию. 

5-tv.ru публиковал видео с борта самолета, на котором слышно, как кричит от боли Навальный.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.24
-0.19 87.40
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:36
Видео посадки самолета без одного шасси в США
9:30
Навальный впал в кому
9:23
Волочкова сообщила, что отправляется в свадебное путешествие без свадьбы — фото
9:16
Верните пляж! Владельцы турбаз под Челябинском закрыли жителям доступ к озеру
9:00
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
8:58
Перед посадкой в самолет Навальный пил чай в аэропорту Томска — фото

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок