Навальный впал в кому

Навальному стало плохо во время полета. Блогер направлялся из Томска в Москву. После приземления в Омске мужчину срочно доставили токсикореанимацию.

5-tv.ru

Ранее пресс-секретарь Навального опубликовала в Twitter, что блогера подключили к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких). По словам Киры Ярмыш, к делу подключили полицию.

5-tv.ru публиковал видео с борта самолета, на котором слышно, как кричит от боли Навальный.