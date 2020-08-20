Нефтяной разлив в реке Бочин ликвидируют в Хабаровском крае
Деталями происшествия заинтересовались в транспортной прокуратуре.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Транспортная прокуратура в Комсомольске-на-Амуре выясняет, по чьей вине в реку Бочин попали нефтепродукты. Крупную утечку обнаружили местные жители. Они и сообщили о катастрофе.
Экологи отобрали пробы воды. В ней выявлена нефтяная пленка. Примерная площадь разлива — 200 квадратных метров. Последствия ЧП сейчас ликвидируют спасатели. Они установили заградительные боны. Началась откачка нефтяной массы.
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