Нефтяной разлив в реке Бочин ликвидируют в Хабаровском крае

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Деталями происшествия заинтересовались в транспортной прокуратуре.

Фото, видео: 5-tv.ru

Транспортная прокуратура в Комсомольске-на-Амуре выясняет, по чьей вине в реку Бочин попали нефтепродукты. Крупную утечку обнаружили местные жители. Они и сообщили о катастрофе.

Экологи отобрали пробы воды. В ней выявлена нефтяная пленка. Примерная площадь разлива — 200 квадратных метров. Последствия ЧП сейчас ликвидируют спасатели. Они установили заградительные боны. Началась откачка нефтяной массы.

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