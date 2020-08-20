75 лет атомной промышленности: прошлое и настоящее лидирующей в мире отрасли

Сегодня 75 лет исполняется ключевой российской отрасли. Первое управление по атомному проекту в 1945 году открывали под грифом «Совершенно секретно». Всего через четыре года в стране был создан так называемый «атомный щит». С этим проектом неразрывно связано имя выдающегося ученого — академика Игоря Курчатова. Сейчас отрасль занимает лидирующие позиции в мире. И в обороне, и в энергетике.

Георгий Гривенный о прошлом и настоящем атомной промышленности.

Одни напряженно вчитываются в линии чертежей, другие еще раз проверяют качество сборки на стенде, а третьи уже катят «изделие» на колесной платформе к месту, где его приведут в действие. Памятник испытателям ядерного оружия в Сарове — ранее «закрытый город» Арзамас-16 — лучшее напоминание: вся атомная промышленность ровно 75 лет — «надежный щит Родины». Из них 70 — в строю Юрий Трутнев, академик, Герой Соцтруда, выдающийся физик.

«В условиях полигона не всегда было хорошо, в смысле, быта, жизни, но все пересиливало необходимость защиты государства», — рассказывает академик.

20 августа 1945-го под грифом «Совершенно секретно» создано Первое главное управление по атомному проекту — вот эта «бумага особой важности». Обратите внимание на дату: всего несколько дней спустя после американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. А 3 ноября 1945-го в Пентагоне публикуют Меморандум № 329 — двадцать городов Советского Союза, подлежащих ядерной бомбардировке. СССР жизненно необходимо «оружие возмездия», руководство прекрасно понимает: второй войны подряд страна просто не выдержит. Она, итак, лежит в руинах, но снова надо вставать и ковать — тот самый «атомный щит».

«За 75 лет мы пронесли любовь к Родине и бескомпромиссность в решении задач, связанных с ее безопасностью», — говорит гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Андрей Лихачев.

Всего через четыре года, 29 августа 1949-го, советское атомное оружие успешно испытано. Паритет восстановлен, но какими силами и средствами это удалось? Понимаешь, только когда оказываешься на местах исторических свершений. В легендарном Курчатовском институте.

Вот он, Ф-1, тот самый первый советский реактор. Его называют «дедушкой» всех нынешних реакторов — и на подводных лодках, и на ледоколах, и на атомных электростанциях, 430 тонн графита, вот он, а внутри — 48 тонн урана. И все это собрано вручную всего за 16 месяцев. Просто невозможно себе представить более зримого «вещественного доказательства» силы, воли и мощи советских ученых.

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук делится с нами интересной технической подробностью: «реакторы» 75 лет назад назывались просто — «котлы». И в котле Игоря Курчатова «соединились» не только его гениальность ученого, но и способность убедить власти в том, что «атомный проект» нельзя было бросать даже в военные годы.

«Американцы это делали в подсобке чикагского стадиона, от которой нет следа. А у нас впервые в мире была спроектирована и выстроена шахта с биологической защитой, со средствами наблюдения, то есть сложнейший комплекс и поэтому — единственный памятник началу атомной эры на Земле — это наш реактор Ф-1», — говорит президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

А это уже «эра мирного атома», СССР первым запускает серийное производство АЭС, выработанная ими энергия серьезно удешевляет производство во всех отраслях, советская экономика бурно растет на «атомных дрожах».

«А в 1959 году мы спустили на воду первый в мире атомный ледокол „Ленин“, а сейчас мы — единственная страна в мире, имеющая атомный ледокольный флот, который гарантирует нам нахождение в высоких широтах, богатых углеводом», — подчеркивает Михаил Ковальчук.

Наша атомная промышленность так много достигла во многом благодаря этому человеку. Ефим Славский, почти тридцать лет возглавлявший то самое, сверхсекретное, «ядерное», Министерство среднего машиностроения. Государство в государстве, закрытые моногорода, подземные заводы и триумф научно-производственной мысли. Рассказал, как однажды лично полез в трубу с ураном — с ломиком, без средств защиты, потому что кусок руды застрял, а работа-то стояла.

«Ефиму-великому», как называли кавалера десяти орденов Ленина товарищи и коллеги, 20 августа в Москве откроют памятник. Прямо напротив офиса «Росатома».