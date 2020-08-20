ВКонтакте тестирует нейросеть для борьбы с хейтерами

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Марина Неруцких
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Искусственный интеллект поможет автоматически распознавать материалы с враждебными высказываниями.

ВКонтакте тестирует нейросеть для борьбы с хейтерами

Фото: Globallookpress.com

ВКонтакте тестирует нейросеть для борьбы с проявлениями нетерпимости, угрозами и оскорблениями. Технология поможет быстрее находить материалы с враждебными высказываниями и публикации, провоцирующие аудиторию на проявление агрессии. Нейросеть будет способна определять разные категории оскорблений и угроз, такие как проявления ксенофобии, расизма, сексизма и других предрассудков.

Кроме того, искусственный интеллект учится распознавать оскорбления на почве религиозной принадлежности, возраста, внешности или наличия заболеваний. Также команда ВКонтакте добавила в раздел жалоб новую категорию — «Враждебные высказывания». Благодаря этому пользователь может VK помочь усилить модерацию оскорбительного контента.

Только за первую половину 2020 года ВКонтакте удалила 520 тысяч высказываний и публикаций на тему разжигания ненависти и вражды, а также заблокировала 1340 профилей и 2470 сообществ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как плавучие университеты набирают популярность в России.

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