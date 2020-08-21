Дмитрий Шепелев анонсировал свое новое семейное шоу «Ты как я». Как передает Teleprogramma.pro, телеведущий объявил об этом на своей странице в Instagram.

Специально ради этой новости гражданский муж покойной певицы Жанны Фриске вернулся в социальную сеть: его последняя публикация была в конце мая.

«Кар-кар-кар, мальчики и девочки. Папа вернулся! И сразу с новостями. Шестого сентября на ТНТ премьера сезона — первое семейное шоу „Ты как я“! Ура ура!!! Йе йе йе!!! В чем суть? Все очень просто. Звезды со своими детьми приходят ко мне в гости и начинается отрыв, игры, много шуток, сладкое и…капелька слез (очень редко). И все ради того, чтобы напомнить о главном — семья прежде всего», — рассказал телеведущий.

Instagram @dmitryshepelev

Поклонники Шепелева пришли в восторг от новостей и возвращения кумира. В комментариях они пишут, что очень рады новому шоу и возможности увидеть его на голубых экранах.

«Поздравляю! Очень рада за вас!»

«Только сегодня вас вспоминала»

«Хорошие новости, мы уже вас потеряли. Очень рада за вас», — пишут фанаты.

В последний раз в качестве ведущего Шепелев был в одном из шоу на «Первом канале», но в конце февраля объявил об уходе, а последний выпуск с ним зрители увидели 6 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал слухи о гонорарах телеведущего за новый проект.