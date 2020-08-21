«Открыта и непробиваема»: Лиза Арзамасова описала свое состояние души

Лиза Арзамасова излила душу поклонникам и удивила их новым имиджем. Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографии Арзамасова стоит на одном колене и, зажмурившись, взмахивает руками. На ней — белый прозрачный топ, из-под которого виднеется черное белье. В подписи актриса пытается описать свое настроение.

«ЧИСТОЕ настроение раннего утра. То ли вижу сны наяву, то ли бодрствую во сне. И мысленно читаю предыдущие комментарии: „зачем она глаза закрывает, зачем она то, зачем она это“?))))) „ОНА“ нежится. „ОНА“ щурится, как кошка на солнечной завалинке. „ОНА“ хочет как можно шире руки распахнуть, чтобы обнимать пространство. „ОНА“ жалеет времени на сон. „ОНА“ очень открыта и в то же время — непробиваема. Вот такая сейчас во мне живет — „она“. Добрейшего всем дня!» — пишет девушка.

Instagram @liza_arzamasova

Поклонники оценили и новый образ актрисы, и разделили ее одухотворенное настроение.

«Такая чистая и светлая девочка, просто прелесть. Ни грамма вульгарности и пошлости, которая так и прет из аккаунтов прочих знаменитостей. Ангел по имени Лиза»

«В любое время года, зима или весна, не падайте вы духом, кайфуйте как «ОНА“»

«Я чуть не ослепла от вашей красоты»

«Лиза, ну, правда — увидишь Вас такой — и все, мысли где-то далеко, не помнишь, что делал минуту назад! Вам тоже прекрасного дня, мой же день теперь удастся точно, спасибо вам», — поддерживают актрису поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, когда именно зародился роман Арзамасовой и Авербуха.