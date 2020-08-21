Яхту реалити-шоу «Дом-2» обокрали на 30 миллионов рублей

Проект «Дом-2» постигла череда неудач. Мало того, что все участники оказались заперты на Сейшелах в период пандемии, съемки нового шоу затормозились, так «узников» острова еще и обокрали. Как сообщает издание StarHit.ru, телестройка пострадала на 30 миллионов рублей.

Внимание злоумышленников на островах привлекла яхта проекта. Удивительно, но они позарились вовсе не на дорогую обстановку и атрибуты роскошной жизни, которыми была буквально начинена лодка, а на крайне специфическую технику.

По словам одного из участников «Дома-2», кражу совершили явно со знанием дела, так как выбрали для этого идеальный момент. Яхта стояла на техническом обслуживании, и в один день на ней почему-то не оказалось охраны.

«Кто-то очень профессионально и со знанием дела вскрыл потолки и вынес все дорогущие видеокамеры — каждая стоит порядка 700 тысяч рублей, всего же их порядка 40. Плюс украли всю технику и компьютеры из аппаратной. Ущерб оценивается примерно в 30 миллионов», — рассказал участник.

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