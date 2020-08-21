Любовь Толкалина в одних шортиках восстанавливается после коронавируса — фото

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Андрей Чапыгин
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Актриса призналась, что наслаждается пребыванием в домашних условиях.

Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba

Любовь Толкалина, актриса театра и кино, опубликовала полуобнаженное фото на своей странице в Instagram. Поклонники приняли смелый снимок с воодушевлением.

Сейчас Толкалина проходит этап восстановления после того, как переболела коронавирусом. И, судя по публикациям в социальной сети, находится в своем доме в Гаспре в Крыму. На снимке актриса надела лишь домашние шорты и с задумчивым видом смотрит в окно.

«Дома стены лечат», — подписала фото Толкалина.

Instagram @tolkalinaliuba

Поклонники с восторгом оценили снимок и похвалили формы любимого кумира.

«Как же можно иметь такую фигуру»

«Красиво очень Люба. Это точно, дома все залечивается и душевные раны и т. д.»

«Стройняшка как всегда»

«Изящество и роскошь»

«Рядом с вами никакая болезнь не страшна», — не скупятся на комплименты фанаты.

Любовь Толкалина объявила поклонникам, что переболела коронавирусом. По ее словам, у нее два отрицательных результата тестов и подтвердились антитела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о художественных талантах дочери Толкалиной.

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