Любовь Толкалина в одних шортиках восстанавливается после коронавируса — фото
Актриса призналась, что наслаждается пребыванием в домашних условиях.
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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Любовь Толкалина, актриса театра и кино, опубликовала полуобнаженное фото на своей странице в Instagram. Поклонники приняли смелый снимок с воодушевлением.
Сейчас Толкалина проходит этап восстановления после того, как переболела коронавирусом. И, судя по публикациям в социальной сети, находится в своем доме в Гаспре в Крыму. На снимке актриса надела лишь домашние шорты и с задумчивым видом смотрит в окно.
«Дома стены лечат», — подписала фото Толкалина.
Поклонники с восторгом оценили снимок и похвалили формы любимого кумира.
«Как же можно иметь такую фигуру»
«Красиво очень Люба. Это точно, дома все залечивается и душевные раны и т. д.»
«Стройняшка как всегда»
«Изящество и роскошь»
«Рядом с вами никакая болезнь не страшна», — не скупятся на комплименты фанаты.
Любовь Толкалина объявила поклонникам, что переболела коронавирусом. По ее словам, у нее два отрицательных результата тестов и подтвердились антитела.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о художественных талантах дочери Толкалиной.
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