Любовь Толкалина, актриса театра и кино, опубликовала полуобнаженное фото на своей странице в Instagram. Поклонники приняли смелый снимок с воодушевлением.

Сейчас Толкалина проходит этап восстановления после того, как переболела коронавирусом. И, судя по публикациям в социальной сети, находится в своем доме в Гаспре в Крыму. На снимке актриса надела лишь домашние шорты и с задумчивым видом смотрит в окно.

«Дома стены лечат», — подписала фото Толкалина.

Instagram @tolkalinaliuba

Поклонники с восторгом оценили снимок и похвалили формы любимого кумира.

«Как же можно иметь такую фигуру»

«Красиво очень Люба. Это точно, дома все залечивается и душевные раны и т. д.»

«Стройняшка как всегда»

«Изящество и роскошь»

«Рядом с вами никакая болезнь не страшна», — не скупятся на комплименты фанаты.

Любовь Толкалина объявила поклонникам, что переболела коронавирусом. По ее словам, у нее два отрицательных результата тестов и подтвердились антитела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о художественных талантах дочери Толкалиной.