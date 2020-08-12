«Очень тонкая работа!» — Любовь Толкалина похвасталась картиной своей дочери
Актриса рассказала, что девочка начала рисовать когда ей едва исполнился год, а первым холстом для ее творения стал диплом из ВГИКа.
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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Актриса театра и кино Любовь Толкалина воспитывает дочь Марию, рожденную от Егора Кончаловского. В своем микроблоге в Instagram она поделилась картиной девушки, которая изобразила интерпретированный образ мадонны с младенцем.
«Каждому дню светит свое Солнце! Сегодня оно для меня вот такое, и я не устаю удивляться», — подписала снимок Толкалина.
Актриса рассказала, что девочка начала рисовать едва ей исполнился год. Первой ее работой стал разрисованный косметическими карандашами диплом Толкалиной об окончании актерского факультета ВГИКа.
«До сих пор, когда требуют его предъявить где-нибудь, я приношу его в пакетике», — поделилась артистка.
Фолловеры поспешили похвалить творение талантливой дочери Кончаловского и Толкалиной.
«Очень тонкая работа!»
«Восхищаюсь вами обеими»
«Машенька умничка», — написали фанаты.
Самой Толкалиной и некоторым подписчикам изображенная Богородица показалась похожей на Юлию Снигирь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино.
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