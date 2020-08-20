Тимати опубликовал фото с Ferrari, но фанаты отметили лишь шлепки с носками
Внешний вид артиста вызвал бурное обсуждение в соцсети.
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Фото, видео: Instagram @timatiofficial
Музыкант и бизнесмен Тимати опубликовал снимок с автомобилем Ferrari F40 на своей странице в Instagram. Однако подписчики придрались к гардеробу рэпера.
На снимке артист — в шортах и шлепках известной уличной марки одежды, которые надеты на зеленые носки. В подписи к снимку рэпер отмечает, что машина — один в один похожа на вкладыш из знакомой с детства жевательной резинки.
«Прям как со вкладыша Turbo», — пишет Тимати.
Однако поклонники не оценили легендарный автомобиль, а сконцентрировались лишь на внешнем виде музыканта.
«Главное ноги в тепле»
«Вот это классика, Chiron нервно курит. Ну, и тапки — топ»
«Тапки, носки — огонь»
«Носки и шлепанцы…шлепанцы и носки… хеллоу Хабаровск… или это татуировка носков», — фанаты не поняли модных экспериментов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тимати отметил день рождения без сына и возлюбленной.
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