Тимати опубликовал фото с Ferrari, но фанаты отметили лишь шлепки с носками

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Андрей Чапыгин
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Внешний вид артиста вызвал бурное обсуждение в соцсети.

Фото, видео: Instagram @timatiofficial

Музыкант и бизнесмен Тимати опубликовал снимок с автомобилем Ferrari F40 на своей странице в Instagram. Однако подписчики придрались к гардеробу рэпера.

На снимке артист — в шортах и шлепках известной уличной марки одежды, которые надеты на зеленые носки. В подписи к снимку рэпер отмечает, что машина — один в один похожа на вкладыш из знакомой с детства жевательной резинки.

«Прям как со вкладыша Turbo», — пишет Тимати.

Instagram @timatiofficial

Однако поклонники не оценили легендарный автомобиль, а сконцентрировались лишь на внешнем виде музыканта.

«Главное ноги в тепле»

«Вот это классика, Chiron нервно курит. Ну, и тапки — топ»

«Тапки, носки — огонь»

«Носки и шлепанцы…шлепанцы и носки… хеллоу Хабаровск… или это татуировка носков», — фанаты не поняли модных экспериментов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тимати отметил день рождения без сына и возлюбленной.

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