В субботу, 15 августа, рэпер Тимати отметил свой 37-й день рождения. Правда, не в компании любимой женщины и обожаемого сына, а с друзьями на озере Кезенойам. Поклонники музыканта в шоке от такого «немужского» поступка.

С каждой публикацией в Instagram Тимати и его возлюбленной Анастасии Решетовой в сети рождается еще больше слухов об их расставании. Последней каплей стало видео, где рэпер на борту частного самолета задувает свечу на своем именинном торте.

В то же время Решетова, пребывающая вместе с сыном Ратмиром у папы артиста в Сан-Тропе, «отделалась» лишь незначительной открыткой. В очередном посте модель выложила фото наследника в футболке с надписью «Я люблю папу» и сделала маленькую заметку.

«Вперед, в новый год твоей невероятной жизни! Пора покорять новые высоты, продолжая вдохновлять на это других! Еще раз с твоим днем, кот! Мы рядом!» — написала селебрити.

Instagram @volkonskaya.reshetova

В комментариях фолловеры то и дело спорили между собой, что послужило причиной такого «сухого» поздравления. Кто-то предполагал, что влюбленные просто решили отдохнуть друг от друга. Другие заявляли, что Тимати бросил Анастасию, как и предыдущих леди. При этом попутно упрекнули музыканта в том, что он до сих пор не отвел красотку в ЗАГС, несмотря на рождение малыша.

«Так сухо вы, Анастасия, поздравляете своего котика…»

«Как-то странно это все… То ли вместе, то ли нет…»

«А раньше говорил, что жить без них не может!»

«Сыночек-то красивый, а мама походу больше не нужна!» — констатировали фанаты.

Впрочем, ни сам рэпер, ни его избранница на подобные провокации никак не реагируют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама рэпера Тимати открыто восхищается бывшей невесткой — Аленой Шишковой.