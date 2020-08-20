Apple разрабатывала шпионский гаджет для властей США

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Андрей Чапыгин
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Секретной информацией поделился бывший сотрудник компании.

Apple разрабатывала шпионский гаджет для властей США

Фото: www.globallookpress.com / Mairo Cinquetti

Инженер Дэвид Шрайер, работавший в Apple, рассказал, что занимался в компании разработкой секретного гаджета для нужд правительства США. Этой информацией специалист поделился с порталом TidBITS.

По словам Шрайера, в 2005 году к нему обратился руководитель iPod Software и рассказал, что теперь инженер совместно с двумя специалистами из Министерства энергетики будет работать над особым плеером. Два новых коллеги Шрайера оказались сотрудниками Bechtel, крупного подрядчика ведомства. В итоге им необходимо было создать гаджет, внешне не отличающийся от обычного iPod, однако с увеличенным набором функций. Так, разработка должна была иметь возможность незаметно записывать данные, а также имела дополнительный секретный раздел для хранения данных.

Также инженер считает, что его коллеги установили на гаджет счетчик Гейгера, позволяющий определять уровень радиации вокруг.

Проект находился в строжайшей секретности. По словам Шрайера, другие участники при любом обсуждении переводили тему, а его непосредственный начальник был лишь отчасти поставлен в известность.

«Моему начальнику сказали, что я работаю над секретным проектом и чтобы он не задавал вопросов», — делится подробностями инженер.

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