Пользователи подписывают петицию против Apple, которая судится из-за логотипа

Компания Apple снова судится из-за логотипа. На этот раз иск подали против скромного приложения Prepear, символом которого является груша с листочком. Представители компьютерного гиганта решили, что она слишком похожа на фирменное откушенное яблоко Apple, хотя «грушевая» компания ей даже не конкурент, это маленький стартап для любителей готовить — база рецептов и доставок продуктов.

Общественность здесь не на стороне яблочников — пользователи интернета подписывают петицию, в которой говорится, что изображение всех в мире фруктов Apple не принадлежат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперт оценил преимущества гаджетов Samsung перед Apple.