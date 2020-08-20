Трудоустроиться на желаемую должность возможно даже при нехватке квалификации для искомой позиции. Для этого соискателю нужно знать ряд секретов, которые помогут добиться собеседования и успешно его пройти. Об этом рассказала 5-tv.ru эксперт по развитию и оценке персонала Наталья Осетрова.

Попасть в список желаемых кандидатов поможет правильно составленное резюме. Его можно переписать под интересуемую вакансию, включив туда слова-триггеры, которые могут заинтересовать рекрутера на этапе подбора.

Порой кандидаты преподносят нерелевантный опыт работы за требуемый, то есть указывают не те должности, которые занимали по факту, ссылаясь на договоры гражданско-правового характера. Зачастую приписывают себе более длительный опыт работы, даже когда фактический опыт отражен в трудовой книжке — в надежде, что документ не проверят. По той же причине преувеличивают количество сертификатов либо приписывают себе сертификаты, которые не получали. А в качестве рекомендателей указывают друзей и знакомых. В этом деле все зависит от фантазии и честности соискателя.

Многие подобные уловки вскрываются на этапе собеседования. Здесь кандидату предстоит окончательно решить для себя: скрывать ли правду о своих профессиональных недостатках до конца или изложить все собеседнику начистоту.

«Я, конечно, придерживаюсь позиции, что следует говорить правду. Если кандидат что-то преувеличивает из своего опыта, это все равно позже вскроется, и будет некрасиво. Тем более, что есть испытательный срок. Весь испытательный срок или другой продолжительный период работы кандидат не сможет изображать то, чего нет на самом деле», — отметила специалист по HR.

Итак, о том, что соискатель умеет или не умеет, лучше рассказывать честно. Вопрос в том, какие при этом использовать формулировки. Как заметила Наталья Осетрова, даже колоссальный опыт можно преподнести скучно и не заинтересовать работодателя. В то время как небольшой опыт можно подать интересно и «зацепить» работодателя мотивацией и желанием работать в выбранной сфере.

На интервью нужно вести себя естественно. Излишняя самоуверенность кандидата может вызывать настороженность или агрессию. Но и излишняя скромность рискует навредить делу.

«Зачастую кандидаты с интересным профессиональным бэкграундом не могут себя продать — не обладают навыками самопрезентации. Поэтому нужно уметь правильно преподнести свои достоинства и недостатки», — указала эксперт.

О своих слабых сторонах соискателю лучше рассказать сразу. Это поможет избежать дальнейших ошибок или непонимания. Распространенная уловка: называть в качестве своих минусов плюсы, скажем, чрезмерную озабоченность работой и трудоголизм. Работодатель считывает такие хитрости и понимает, что кандидат лукавит.

По словам специалиста, гораздо выгоднее для кандидата — указывать истинные недостатки и рассказывать, как он с ними борется: посещает специальные курсы, проводит аутотренинг, самоанализ и тому подобное.

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