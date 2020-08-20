Летевший к отшельнице Агафье Лыковой вертолет повредил шасси при посадке в Хакасии

Пассажирский вертолет Ми-8 авиакомпании «Аэро-Кузбас», направлявшийся к сибирской отшельнице Агафье Лыковой, повредил шасси при аварийной посадке в районе реки Еринат в Хакасии.

Как сообщили «Интерфаксу» в главном управлении МЧС по Хакасии, вертолет летел из Таштагола в Кемерово, на его борту находились 17 человек, включая четверых членов экипажа. Никто из них в результате ЧП не пострадал.

В свою очередь, в администрации Таштагольского района Кемеровской области сказали, что полет на заимку к отшельнице Лыковой был плановым, разрешенным и официальным.

«Несколько лет уже московские студенты и педагоги из института радиосвязи с Агафьей дружат, волонтерствуют, взяли над ней шефство, приезжают летом, чтобы ей заготовить сено, дрова, помочь по хозяйству», — сообщили представители администрации РИА Новости.

Агафья Лыкова является последней представительницей семьи староверов, обнаруженных геологами в 1978 году. Ее семья жила в изоляции с 1937 года, а с 1988 года она живет одна в семейной заимке в лесах Абаканского хребта Западного Саяна,