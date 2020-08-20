Летевший к отшельнице Агафье Лыковой вертолет повредил шасси при посадке в Хакасии

|
Молодцова Анна
30

На борту Ми-8 находились 17 человек, никто из них не пострадал.

Летевший к отшельнице Агафье Лыковой вертолет повредил шасси при посадке в Хакасии

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Пассажирский вертолет Ми-8 авиакомпании «Аэро-Кузбас», направлявшийся к сибирской отшельнице Агафье Лыковой, повредил шасси при аварийной посадке в районе реки Еринат в Хакасии.

Как сообщили «Интерфаксу» в главном управлении МЧС по Хакасии, вертолет летел из Таштагола в Кемерово, на его борту находились 17 человек, включая четверых членов экипажа. Никто из них в результате ЧП не пострадал.

В свою очередь, в администрации Таштагольского района Кемеровской области сказали, что полет на заимку к отшельнице Лыковой был плановым, разрешенным и официальным.

«Несколько лет уже московские студенты и педагоги из института радиосвязи с Агафьей дружат, волонтерствуют, взяли над ней шефство, приезжают летом, чтобы ей заготовить сено, дрова, помочь по хозяйству», — сообщили представители администрации РИА Новости.

Агафья Лыкова является последней представительницей семьи староверов, обнаруженных геологами в 1978 году. Ее семья жила в изоляции с 1937 года, а с 1988 года она живет одна в семейной заимке в лесах Абаканского хребта Западного Саяна,

Читайте также

+23° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
73.77
0.53 87.43
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:45
Тимати опубликовал фото с Ferrari, но фанаты отметили лишь шлепки с носками
21:36
Летевший к отшельнице Агафье Лыковой вертолет повредил шасси при посадке в Хакасии
21:26
Apple разрабатывала шпионский гаджет для властей США
21:13
Муцениеце переживает развод с «пятничным» настроением — фото
20:59
«Победа над собой»: Ани Лорак впервые покорила вейкборд
20:52
Штаб Навального готов воспользоваться помощью Кремля для отправки блогера на лечение за границу

Сейчас читают

Дочь Валентины Легкоступовой принесла клятву у ее гроба
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок