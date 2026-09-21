В Германии историческим поражением правящей партии назвали итоги выборов на северо-востоке страны. После обработки всех протоколов в Мекленбурге — Передней Померании первое место занимает оппозиционная АдГ. У нее без малого 40 процентов голосов.

А вот Христианско-демократический союз Фридриха Мерца набирает унизительные пять с половиной процентов. Не лучше ситуация и в Берлине, где тоже проходила местная кампания. Все это — результат провальной политики канцлера. Он сам называет итоги выборов катастрофой. Но покидать свой пост не собирается. О шансах Мерца удержаться в кресле — корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Электоральное землетрясение, беспрецедентный обвал. Партия Мерца показывает худший результат на земельных выборах за всю историю ФРГ. В Мекленбурге ХДС буквально балансирует над пятипроцентным барьером, рискуя вообще вылететь из ландтага. Вслед за Саксонией-Анхальт и на этом Востоке снова на первом месте правая «Альтернатива для Германии». А в Берлине — другое, но не менее унизительное поражение: от Левых. Вечер потрясений, Мерц выходит к трибуне, словно на политический эшафот.

«Результат в Мекленбурге — Передней Померании мы не можем приукрасить. Он катастрофический. Наша партия боролась, но в итоге именно ХДС оказалась раздавлена в противостоянии», — сказал федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Но даже после такого провала он по-прежнему не намерен сворачивать — ни со своего «особого» пути, ни свою политическую деятельность.

«Не может быть возвращения в старые добрые времена. Я хочу, чтобы наша страна снова стала страной перемен. Мы принимаем на себя эту ответственность. Я принимаю эту ответственность, потому что хочу продвинуть нашу страну вперед», — добавил Фридрих Мерц.

Курс, который за полтора года Мерца у власти измеряется промышленным упадком, инфляцией, кризисом малого и среднего бизнеса, растущей безработицей и миллиардами исключительно на военное перевооружение. Стоит ли удивляться, что все это становится частью протестного голосования, которое бьет прежде всего по федеральному центру.

«Ну а в штаб-квартире христианских демократов в Берлине начинается самый неприятный подсчет — масштаба электоральных потерь правящей партии и поиск ответа на самый принципиальный вопрос: так не пора ли „что-то“, а возможно, уже и „кого-то“ менять», — сообщил корреспондент Виталий Чащухин.

Издание Bild еще до закрытия участков задает тон этому вечеру. Прибытие канцлера — напряжение запредельное. Партийный президиум как лобное место для Мерца. И хотя вокруг него выстраивается плотное кольцо поддержки, ключевое слово уже звучит вслух: «Канцлертауш», буквально «замена канцлера».

«Этот результат должен был бы загнать Мерца в такой угол, что ему следовало бы немедленно уйти в отставку. Но увидим ли мы это — честно говоря, я сомневаюсь. Потому что он только что совершенно четко заявил, что хочет любой ценой оставаться одновременно и лидером партии, и федеральным канцлером», — сказал немецкий политолог Ральф Нимайер.

Публично называются имена возможных преемников. О Фридрихе Мерце, конечно, еще не говорят в прошедшем времени. Но уже точно не связывают с ним политическое будущее ХДС.

«В Мекленбурге ХДС даже грозит вылет из парламента — сейчас у них немногим больше пяти процентов, и, конечно, нас бы это очень порадовало. Это был бы хороший удар для Мерца и показало бы, что люди недовольны политикой нынешнего федерального правительства», — сказал член сената Берлина от АдГ Гуннар Линдеманн.

Как с таким лидером идти на следующие выборы уже в Бундестаг — разрыв с правыми и там нарастает, согласно опросам. При всей неоднозначности германской оппозиции именно она предлагает то, от чего нынешняя власть демонстративно отказывается: снизить градус конфронтации с Россией, вернуться к переговорам, восстановить экономические связи и снова открыть путь дешевой энергии.

«Мы должны и хотим и в будущем поддерживать хорошие отношения с Россией. Нам снова нужен дешевый газ», — сказал сопредседатель партии АдГ Тино Хрупалла.

То есть снова заполучить хотя бы одну из тех опор, на которых десятилетиями держалось германское экономическое чудо. Тот самый Made in Germany, уходящий в прошлое вместе с популярностью правящей партии, которую и общенародной-то теперь трудно будет назвать.

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