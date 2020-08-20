Фигуристка Александра Бойкова определилась с будущей профессией
Девушка уже подала документы в РАНХиГС.
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Фото, видео: Instagram @aleksandraboikova
Российская спортсменка, чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Александра Бойкова рассказала о выборе будущей профессии. Девушка написала соответствующий пост на своей странице в Instagram.
По словам Александры, ее всегда привлекала журналистика. Именно поэтому она уже подала документы в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы на нужное направление. В публикации спортсменка объясняет свой выбор, а потом рассказывает историю журналистики как профессии и свое отношение к ней.
«Практически с самого детства меня привлекала эта профессия. Однако особое внимание я уделяла именно теле и радиожурналистике. Конечно, я всегда понимала, что профессия журналиста имеет огромный выбор специалитета: интервьюер, исследователь, газетчик, ведущий — все, что связано с передачей и донесением информации. Возможно, именно из-за разнообразия путей развития меня и заинтересовала эта специальность», — пишет Бойкова.
В конце записи она отмечает, что сейчас журналистика — большее, чем «освещение новостей» и в этой сфере появилось место для творчества.
Фанаты спортсменки поддерживают ее. Они уверены, что из Александры получится хороший профессиональный журналист и желают ей творческих успехов.
«Саша, удачи! Классно, когда выбираешь то, что по сердцу и идешь выбранным путем!»
«Я помню, как вы с воодушевлением рассказывали о выборе профессии, глаза горели»
«Сашенька, вы будете отличным журналистом! С удовольствием всегда читаю ваши рассуждения», — пишут подписчики.
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