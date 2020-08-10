«Ад адский»: экс-фигуристка Степанова рассказала о методах работы Тутберидзе

Бывшая фигуристка-одиночница Александра Степанова до ухода из профессионального спорта имела все шансы попасть в звездную группу фигуристок, которых обучала Этери Тутберидзе. Однако этого не случилось: ее семье стало известно, как именно проходит работа с тренером, рассказала она на YouTube-канале Елены Родиной.

Оказалось, что Тутберидзе очень подавляет морально, сильно давит на девочек, требуя от них все лучших результатов, оскорбляет их словесно. В частности, она выделяет худых воспитанниц, а более крупных спортсменок мышцами и широкой костью склоняет к опасным диетам.

«Кто-то закончил очень плачевно, в больнице, — призналась Степанова. — С анорексией. Потом была булимия, ожирение».

Тутберидзе готова взять к себе многих подающих надежды юниорок, но это требует от них серьезной психологической устойчивости. Помимо слез обиды бывали там и случаи физического насилия, а попытка ставить свои условия приводила к скандалу, пишет ФАН.

«Там вообще ад адский, — привела Степанова рассказ одной знакомой из группы Тутберидзе. — Туда идти вообще не стоит».

В конце весны 2020 года из команды Тутберидзе ушел тренер Сергей Розанов, присоединившийся к академии Евгения Плющенко. Именно к нему перешла Алена Косторная, а ранее Тутбредзе покинули и другие ее звезды — Юлия Липницкая, завершившая карьеру, и Евгения Медведева. Степанова полагает, что уход Розанова — самая большая опасность для авторитета Тутберидзе.

«Розанов — красавец, но его скрывали тщательно», — заявила экс-фигуристка.

Именно Розанов ставил молодым фигуристкам сложные прыжки, полагает Степанова. По ее словам, его специально не выделяли, а всю славу и успех воспитанниц приписывали исключительно уникальной методе Тутберидзе. Без него у нее есть тренер лишиться выдающихся результатов своих учениц.

Пользователи сети пришли в ужас от историй о том, что творится у Тутберидзе.

«Да уж, получается на сотню покалеченных — десяток призеров»;

«Теперь стало понятно, почему и от чего ушла Медведева. Она ушла в другую систему тренировок, где на первом месте личность спортсмена!»;

«После этого интервью убедилась в том, что никогда не отдам ребенка в фигурное катание», — единодушно написали они в комментариях под видео.

Ранее 5-tv.ru писал, что от Этери Тутберидзе недавно ушла тренироваться к Евгению Плющенко еще одна фигуристка.