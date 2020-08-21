Утечка воздуха на МКС: есть ли опасность для экипажа?
Что могло привести к ЧП? Космический мусор, осколок метеорита или причина вообще земная?
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Roscosmos; 5-tv.ru
В американском сегменте МКС произошла утечка воздуха. Часть модуля пришлось полностью перекрыть, а астронавтов перевести в российский сегмент, где они пробудут, как минимум, три дня.
Угрозы экипажу нет. Осталось только найти причину.
Мария Коровина вспомнила, что это не первое ЧП на борту.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученый объяснил происхождение пяти НЛО, заснятых с МКС.
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