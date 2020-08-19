Илон Маск причастен? Ученый объяснил происхождение пяти НЛО, заснятых с МКС

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт выдвинул основные версии происхождения пяти НЛО. Неопознанные светящиеся объекты были засняты космонавтом Иваном Вагнером с Международной космической станции (МКС) над Южным полушарием.

Ученый предложил два объяснения необычному явлению. По его словам, это могут быть либо отблески в иллюминаторе МКС, либо свечение от спутников Starlink компании SpaceX Илона Маска, движущихся друг за другом.

«То, что эти огни так быстро исчезают, связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и источника света — Солнца. Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отраженный от спутников, попал в камеру», — заявил Эйсмонт, чье объяснение опубликовано на сайте ИКИ РАН.

Тем не менее, для окончательных выводов требуются более точные данные и время для расчетов, пояснил ученый. Только в этом случае его предположения будут подтверждены или опровергнуты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон формирует рабочую группу по изучению НЛО.