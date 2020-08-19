Илон Маск причастен? Ученый объяснил происхождение пяти НЛО, заснятых с МКС
Неопознанные летающие объекты были замечены над Южным полушарием космонавтом Иваном Вагнером.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
«Давайте, убивайте детей!» — Поргина рассказала правду об обвиненной в алкоголизме Захаровой
Любовь и смерть Валентины Легкоступовой: подробности личной жизни погибшей певицы
Фото, видео: www.globallookpress.com /Alex Milan Tracy
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт выдвинул основные версии происхождения пяти НЛО. Неопознанные светящиеся объекты были засняты космонавтом Иваном Вагнером с Международной космической станции (МКС) над Южным полушарием.
Ученый предложил два объяснения необычному явлению. По его словам, это могут быть либо отблески в иллюминаторе МКС, либо свечение от спутников Starlink компании SpaceX Илона Маска, движущихся друг за другом.
«То, что эти огни так быстро исчезают, связано с быстрым изменением относительного расположения МКС, спутников и источника света — Солнца. Спутники Starlnik движутся друг за другом, МКС тоже движется, и мы увидели некоторую их часть в тот момент, когда луч, отраженный от спутников, попал в камеру», — заявил Эйсмонт, чье объяснение опубликовано на сайте ИКИ РАН.
Тем не менее, для окончательных выводов требуются более точные данные и время для расчетов, пояснил ученый. Только в этом случае его предположения будут подтверждены или опровергнуты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пентагон формирует рабочую группу по изучению НЛО.
Читайте также
63%
-0.19 87.40
0.06
Нашли ошибку?