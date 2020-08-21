Управленцы высшей пробы: Путин отметил востребованность выпускников программы кадрового резерва
Во время пандемии кадровый резерв страны оказался на передовой. Участники школы губернаторов стали активистами акции «Мы вместе».
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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей, 5-tv.ru
Владимир Путин 20 августа пообщался с выпускниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва. Некоторые из них получили назначения еще будучи абитуриентами.
Говорили об амбициозных задачах и о качествах, необходимых лидерам.
Об управленцах высшей пробы, расскажет Алексей Лазуренко.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что финалисты конкурса «Лидеры России» учатся распознавать фейки в интернете.
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