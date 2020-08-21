Управленцы высшей пробы: Путин отметил востребованность выпускников программы кадрового резерва

Владимир Путин 20 августа пообщался с выпускниками третьего потока программы развития кадрового управленческого резерва. Некоторые из них получили назначения еще будучи абитуриентами.

Говорили об амбициозных задачах и о качествах, необходимых лидерам.

Об управленцах высшей пробы, расскажет Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что финалисты конкурса «Лидеры России» учатся распознавать фейки в интернете.