Финалисты конкурса «Лидеры России» учатся распознавать фейки в интернете

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Светлана Александрова
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Тренинги организованы в рамках образовательной онлайн-программы «Право знать» мастерской управления «Сенеж» на базе платформы «Россия — страна возможностей».

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, "Лидеры России"

Победители и финалисты конкурса «Лидеры России» учатся распознавать фейковую информацию в интернете. Тренинги организованы в рамках новой специальной образовательной онлайн-программы «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации» в мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Открывая проект первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что умение отличать правду от вымысла, пусть даже и не преднамеренного, в нынешних условиях стало критически важным для любого управленца.

«Наверное, многие из вас слышали, что еще в 2016 году экономический форум в Давосе отнес критическое мышление к десяти ключевым компетенциям, которыми должен обладать любой топ-менеджер. Причем кстати в этой десятке поставили критическое мышление на второе место», — напомнил Кириенко.

Как сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей», обучение проходит дистанционно использованием новейших образовательных технологий, программа рассчитана до 4 декабря.

За это время перед слушателями выступят ведущие эксперты в области информации, а полученные знания обучающиеся смогут применить на практических занятиях, где будут разбираться фейки и конкретные ситуации, когда «постправда» и недостоверная информация заменяли факты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о начале в рамках конкурса «Лидеры России» нового проекта по подготовке политических лидеров.

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