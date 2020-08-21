Назван способ сэкономить до 15% платы за теплоэнергию

В домах, построенных 40-50 лет назад, можно сэкономить до 15% расходов на тепло. Для этого потребуется усовершенствовать тепловые пункты этих зданий. Союз потребителей направил в Минстрой предложение по модернизации систем отопления. Однако все работы предлагается оплатить самим жильцам, сообщают «Известия».

Для снижения теплозатрат необходимо установить в подвалах домов старой постройки циркуляционные насосы. Это защитит потребителей от неравномерности перегрева на разных этажах и позволит регулировать тепло в зависимости от погоды в автоматическом режиме, считают представитель Союза.

Подобная система позволяет экономить порядка 15% затрат на обогрев здания. Однако установить ее достаточно затратно: порядка 400 тысяч рублей. Кроме того, сделать это возможно только если в доме расположен собственный тепловой пункт. Массово такие дома строили в 1970–1980 годы. По мнению Союза потребителей, жильцам таких домов очень сложно добиться модернизации, поскольку они очень часто сталкиваются с длительными бюрократическими проволочками.

«Облегчить процесс могло бы утверждение Минстроем разрешительной процедуры и типовых проектов модернизации тепловых пунктов — по сложности, срокам и стоимости, доступной для обычных людей», — отмечают авторы инициативы.

Однако многие восприняли инициативу Союза потребителей «сырой». Несмотря на очевидные плюсы, есть несколько проблемных вопросов. Начиная с того, что большинство домов сейчас обслуживают управляющие компании. Как ими будут проводиться работы, по какому принципу они будут расходовать средства жителей дома и каких подрядчиков будут нанимать — не совсем понятно. Эти моменты необходимо зарегламентировать.

Кроме того, могут возникнуть проблемы при реализации проекта, поскольку типовых застроек по стране — великое множество.

«Все дома разные, где-то нужно установить циркуляционный насос, где-то теплообменник. В каждом случае перед модернизацией все равно нужно проводить энергоаудит. Логичнее было бы проводить подобные работы в рамках капремонта на уже собранные с граждан до этого деньги», — считает директор одного из жилищно-коммунальных хозяйств Санкт-Петербурга Светлана Разворотнева.

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