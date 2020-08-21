Принцу Гарри придется покинуть США на неопределенный срок

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Софья Зуева
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Супругу Меган Маркл необходимо вернуться в Великобританию.

Принцу Гарри придется покинуть США на неопределенный срок

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

У мужа Меган Маркл могут возникнуть проблемы с проживанием в США, поскольку он является гражданином Великобритании, сообщает New Idea.

Высока вероятность того, что принцу Гарри придется уехать, чтобы уладить визовый вопрос. Граждане Британии хоть и имеют право въезжать на территорию Штатов, но не могут находиться в Америке дольше 90 дней в году без визы.

Королевский эксперт Анджела Левайн отметила, что срок законного пребывания принца в Штатах уже давно закончился, а значит, у него могут появиться проблемы при повторном въезде. Известно, что герцог до сих пор не подал заявление на так называемую грин-карт, открывающую вид на жительство.

Нарушить визовое законодательство представителя королевской семьи заставила пандемия и запрет на авиасообщение между странами. Отмечается, что принц Гарри вернется в Великобританию вместе с супругой сразу, как снимут ограничения из-за коронавируса. В Лондоне их ждет большое количество нерешенных дел, а также несколько благотворительных проектов.

Однако, по сообщению источников, известная семья, вероятнее всего, перестанет участвовать в делах страны и позже вернется в США.

«Гарри и Меган сейчас поглощены работой в своем некоммерческом фонде Archewell и обосновались в Калифорнии. Великобритания всегда будет важна для них, но я сомневаюсь, что они вернутся к монаршим обязанностям», — сообщил писатель Омид Скоби, готовящий автобиографичную книгу о семье принца.

Меган Маркл вместе со своим мужем переехала в США в апреле этого года. Пара приобрела в ипотеку дом в Калифорнии стоимостью 14,7 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Меган Маркл вскоре может вернуться к актерскому ремеслу.

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