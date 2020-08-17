Меган Маркл скоро вернется на экраны?

|
Анастасия Шадская
58

Какие факторы указывают на то, что супруга принца Гарри снова будет играть в кино.

Меган Маркл скоро вернется на экраны?

Фото: Кадр из сериала "Форс-мажоры"

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл

Ради брака с принцем Гарри популярная актриса Меган Маркл отказалась от Голливуда. Она оставила сериал Suits («Форс-мажоры»), благодаря которому к ней пришла слава. Однако теперь, когда пара покинула британскую королевскую семью и живет в США, герцогиня может вернуться в кино, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Вероятность получения новых ролей для Меган Маркл очень велика. Продюсеры сейчас буквально заваливают ее предложениями. Так, гонорар за роль в фильме может составить для нее 50 миллионов долларов.

Об этом говорят сразу несколько факторов. Во-первых, Меган всегда предпочитала быть независимой. Активная феминистка, она заработала свой первый миллион долларов задолго до встречи с принцем Гарри. Во-вторых, отказ от жизни по правилам британской короны позволяет герцогам Сассекским начать работать, о чем они неоднократно упоминали.

В-третьих, недавно они приобрели огромный особняк в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Дом с 16 ванными и девятью спальнями в окружении собственных садов помог купить отец Гарри, принц Чарльз. Но цена составляет 14,3 миллиона долларов, а он дал лишь малую часть суммы. Чтобы выплатить остальное, пришлось вкладывать собственные средства и брать ипотеку на 9,6 миллиона. Актерские гонорары были бы очень кстати.

Есть версия, что Маркл может вернуться к звездной роли Рейчел Зейн в «Форс-мажорах». Хотя сериал и был закрыт в 2019 году, поклонники верят и надеются, что смогут снова увидеть свою любимицу именно в антураже этого шоу.

Сама же Меган ответа на предложения еще не дала. Пока что они с Гарри решили сосредоточиться на работе своего благотворительного фонда Archewell, названного в честь их сына Арчи.

Ранее 5-tv.ru писал, какую сумму готовы заплатить продюсеры за возвращение Меган Маркл в кино.

Тема:
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
16 авг
Слишком роскошная: Меган Маркл желала «красиво покинуть» королевскую семью
13 авг
Принц Гарри и Меган Маркл купили особняк в Калифорнии
7 авг
Все своими руками: как принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
29 июл
«Не время для нытья»: отец Меган Маркл снова критикует дочь
27 июл
Кейт Миддлтон пыталась исправить отношения с Меган Маркл
26 июл
В Британии раскрыли «правду» о вражде между Кейт Миддлтон и Меган Маркл
21 мая
Принц Гарри начал распродавать личные вещи
20 мая
Как отметили годовщину свадьбы Меган Маркл и принц Гарри?
28 апр
Меган Маркл и принц Гарри сыграют новую свадьбу
23 апр
Стало известно, как проходит самоизоляция Меган Маркл и принца Гарри

Читайте также

+18° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
73.22
-0.39 86.41
-0.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:07
«Ты прекрасна, девочка моя!» — Стоцкая сильно похудела ради роли мечты
10:57
Француженка в разгар вечеринки выпала из окна в центре Москвы
10:57
Названы позволяющие управлять смартфоном «секретные» коды
10:49
«Меня избила тайка»: Кудрявцева рассказала о необычном опыте в Турции
10:48
«Дедолларизация» приблизилась к «моменту прорыва»
10:39
Видео: Лукашенко на вертолете прибыл на МЗКТ

Сейчас читают

Не избежала пластики. Как с годами менялась внешность Валентины Легкоступовой
Что Легкоступова успела сказать дочери до того, как впала в кому?
Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок