Меган Маркл скоро вернется на экраны?

Ради брака с принцем Гарри популярная актриса Меган Маркл отказалась от Голливуда. Она оставила сериал Suits («Форс-мажоры»), благодаря которому к ней пришла слава. Однако теперь, когда пара покинула британскую королевскую семью и живет в США, герцогиня может вернуться в кино, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Вероятность получения новых ролей для Меган Маркл очень велика. Продюсеры сейчас буквально заваливают ее предложениями. Так, гонорар за роль в фильме может составить для нее 50 миллионов долларов.

Об этом говорят сразу несколько факторов. Во-первых, Меган всегда предпочитала быть независимой. Активная феминистка, она заработала свой первый миллион долларов задолго до встречи с принцем Гарри. Во-вторых, отказ от жизни по правилам британской короны позволяет герцогам Сассекским начать работать, о чем они неоднократно упоминали.

В-третьих, недавно они приобрели огромный особняк в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Дом с 16 ванными и девятью спальнями в окружении собственных садов помог купить отец Гарри, принц Чарльз. Но цена составляет 14,3 миллиона долларов, а он дал лишь малую часть суммы. Чтобы выплатить остальное, пришлось вкладывать собственные средства и брать ипотеку на 9,6 миллиона. Актерские гонорары были бы очень кстати.

Есть версия, что Маркл может вернуться к звездной роли Рейчел Зейн в «Форс-мажорах». Хотя сериал и был закрыт в 2019 году, поклонники верят и надеются, что смогут снова увидеть свою любимицу именно в антураже этого шоу.

Сама же Меган ответа на предложения еще не дала. Пока что они с Гарри решили сосредоточиться на работе своего благотворительного фонда Archewell, названного в честь их сына Арчи.

Ранее 5-tv.ru писал, какую сумму готовы заплатить продюсеры за возвращение Меган Маркл в кино.