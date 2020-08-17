Меган Маркл скоро вернется на экраны?
Какие факторы указывают на то, что супруга принца Гарри снова будет играть в кино.
Фото: Кадр из сериала "Форс-мажоры"
Ради брака с принцем Гарри популярная актриса Меган Маркл отказалась от Голливуда. Она оставила сериал Suits («Форс-мажоры»), благодаря которому к ней пришла слава. Однако теперь, когда пара покинула британскую королевскую семью и живет в США, герцогиня может вернуться в кино, пишет сайт Teleprogramma.pro.
Вероятность получения новых ролей для Меган Маркл очень велика. Продюсеры сейчас буквально заваливают ее предложениями. Так, гонорар за роль в фильме может составить для нее 50 миллионов долларов.
Об этом говорят сразу несколько факторов. Во-первых, Меган всегда предпочитала быть независимой. Активная феминистка, она заработала свой первый миллион долларов задолго до встречи с принцем Гарри. Во-вторых, отказ от жизни по правилам британской короны позволяет герцогам Сассекским начать работать, о чем они неоднократно упоминали.
В-третьих, недавно они приобрели огромный особняк в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Дом с 16 ванными и девятью спальнями в окружении собственных садов помог купить отец Гарри, принц Чарльз. Но цена составляет 14,3 миллиона долларов, а он дал лишь малую часть суммы. Чтобы выплатить остальное, пришлось вкладывать собственные средства и брать ипотеку на 9,6 миллиона. Актерские гонорары были бы очень кстати.
Есть версия, что Маркл может вернуться к звездной роли Рейчел Зейн в «Форс-мажорах». Хотя сериал и был закрыт в 2019 году, поклонники верят и надеются, что смогут снова увидеть свою любимицу именно в антураже этого шоу.
Сама же Меган ответа на предложения еще не дала. Пока что они с Гарри решили сосредоточиться на работе своего благотворительного фонда Archewell, названного в честь их сына Арчи.
Ранее 5-tv.ru писал, какую сумму готовы заплатить продюсеры за возвращение Меган Маркл в кино.
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