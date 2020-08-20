В Кремле допустили возможность детальнейшего лечения Навального за рубежом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пожелал блогеру скорейшего выздоровления.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Кому достанется наследство Валентины Легкоступовой?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 августа
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал госпитализацию Алексея Навального. По его словам, в Кремле знают, что блогер находится в тяжелом состоянии и заверил, что для его лечения привлечены лучшие врачи Омска, которые делают все необходимое, чтобы спасти оппозиционера.
«Насколько нам известно, используют методы телемедицины, проводят консилиумы со специалистами из Москвы», — сказал Песков в ходе ежедневного брифинга, пожелав Навальному «скорейшего выздоровления».
Он также заявил о готовности Кремля помочь оппозиционеру отправиться на лечение за границу, если в этом будет потребность.
«Если обратятся к Кремлю, Минздраву, любому ведомству… Многие граждане РФ даже в эти дни выезжают на лечение за границу, и мы готовы оперативно рассмотреть обращение, если оно будет», — произнес пресс-секретарь российского лидера.
Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, который выполнял рейс Томск-Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где оппозиционера госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильное. Пресс-секретарь Навального заявила, что причиной приступа блогера стало отравление, однако окончательный диагноз озвучен еще не был.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасали Навального на борту самолета Томск-Москва.
Читайте также
39%
0.53 87.43
0.03
Нашли ошибку?