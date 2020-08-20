В Кремле допустили возможность детальнейшего лечения Навального за рубежом

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Молодцова Анна
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пожелал блогеру скорейшего выздоровления.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал госпитализацию Алексея Навального. По его словам, в Кремле знают, что блогер находится в тяжелом состоянии и заверил, что для его лечения привлечены лучшие врачи Омска, которые делают все необходимое, чтобы спасти оппозиционера.

«Насколько нам известно, используют методы телемедицины, проводят консилиумы со специалистами из Москвы», — сказал Песков в ходе ежедневного брифинга, пожелав Навальному «скорейшего выздоровления».

Он также заявил о готовности Кремля помочь оппозиционеру отправиться на лечение за границу, если в этом будет потребность.

«Если обратятся к Кремлю, Минздраву, любому ведомству… Многие граждане РФ даже в эти дни выезжают на лечение за границу, и мы готовы оперативно рассмотреть обращение, если оно будет», — произнес пресс-секретарь российского лидера.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, который выполнял рейс Томск-Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где оппозиционера госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильное. Пресс-секретарь Навального заявила, что причиной приступа блогера стало отравление, однако окончательный диагноз озвучен еще не был.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спасали Навального на борту самолета Томск-Москва.

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