Элитный ресторан «Паруса» на территории яхтклуба в Петербурге сгорел дотла

В Петербурге этой ночью вспыхнул пожар в элитном ресторане «Паруса» на Петровской косе.

Это первые кадры, сделанные очевидцами. Пламя поднимается на десятки метров. Его хорошо было видно из других районов города. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. С огнем боролись более полусотни спасателей.

В какой-то момент возникла угроза взрыва. Внутри здания находились баллоны с газом. Если бы это случилось, пострадали бы десятки дорогих яхт стоящих у причала.

В самом ресторане посетителей уже не было. Несмотря на усилия пожарных спасти задние не удалось. Ресторан сгорел практически полностью.

Вот так заведение выглядело до пожара. На фотографиях хорошо видно, что стены и потолок были обшиты деревом. Это и объясняет практически мгновенное распространение огня. Что стало причиной ЧП предстоит выяснить следствию.