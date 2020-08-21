Элитный ресторан «Паруса» на территории яхтклуба в Петербурге сгорел дотла
Из-за возможной детонации баллонов с газом могли пострадать десяти дорогостоящих яхт, что были пришвартованы рядом с заведением.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: Вконтакте @spb_today; 5-tv.ru
В Петербурге этой ночью вспыхнул пожар в элитном ресторане «Паруса» на Петровской косе.
Это первые кадры, сделанные очевидцами. Пламя поднимается на десятки метров. Его хорошо было видно из других районов города. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. С огнем боролись более полусотни спасателей.
В какой-то момент возникла угроза взрыва. Внутри здания находились баллоны с газом. Если бы это случилось, пострадали бы десятки дорогих яхт стоящих у причала.
В самом ресторане посетителей уже не было. Несмотря на усилия пожарных спасти задние не удалось. Ресторан сгорел практически полностью.
Вот так заведение выглядело до пожара. На фотографиях хорошо видно, что стены и потолок были обшиты деревом. Это и объясняет практически мгновенное распространение огня. Что стало причиной ЧП предстоит выяснить следствию.
Читайте также
50%
0.53 87.43
0.03
Нашли ошибку?