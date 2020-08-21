«Идеальна!» — на кого стала похожей повзрослевшая дочь Мартиросяна?

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Виктория Андреева
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Поклонники юмориста в шоке от «кукольной» внешности 16-летней особы.

Фото, видео: Instagram @martirosian_official, @jannalevina_martirosyan

В четверг, 20 августа, дочь резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна — Жасмин — отметила свой 16-й день рождения. Юморист и его супруга Жанна Левина признаются, что с трудом верят в происходящее: им казалось, что буквально вчера наследница была очаровательной крохой и вдруг «неожиданно» повзрослела.

Вот и на кадрах с торжественного мероприятия отчетливо заметно, что Жасмин давно обогнала по росту свою маму.

«Как быстро растут дети! Стоим с дочкой снимаем видео, а она уже на голову выше меня! С днем рождения, солнышко!» — подписала ролик Левина.

Instagram @jannalevina_martirosyan

В сети поклонники звездной четы то и дело нахваливали внешность их дочери. По мнению многих, Жасмин могла бы с легкостью претендовать на звание «Самой красивой женщины планеты». Конечно, если бы захотела окунуться в модельный бизнес.

«Ее бы на Мисс Мира! Уверена, что победит!»

«Ну просто папина копия!»

«Какая куколка!!! Вы только посмотрите — она идеальна!»

«Мама и дочка — как сестренки! Очаровательные!» — делились мнением фолловеры.

Сегодня Жасмин, как и многие подростки, сильно увлечена музыкой и творчеством. При этом девушка не исключает, что в дальнейшем свяжет карьеру, как и знаменитый папа, с шоу-бизнесом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга Гарика Мартиросяна поделилась любопытными подробностями о начале семейной жизни с юмористом.

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