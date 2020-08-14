Жена Мартиросяна припомнила, как шила занавески в однушке на заре семейной жизни

Супруга шоумена Гарика Мартиросяна Жанна вспомнила, как на заре семейной жизни шила занавески в съемной московской однушке. О финансовых проблемах в первые годы совместной жизни с бедным КВНщиком Левина-Мартиросян рассказала в новом шоу «Конечно Вася» на YouTtube-канале ТО Gazgolder, где она вместе Юлией Барановской и Натальей Красновой обсуждает со звездными гостями разные мужские темы.

«Но мне тогда было 20 лет, девочки. И мне вот было хоть вообще… рай в шалаше, лишь бы с ним», — цитирует супругу Мартиросяна «Экспресс-газета».

После переезда в Москву они с Гариком вынуждены были занять деньги у друга, чтобы снять однокомнатную квартиру, и она собственными руками шила занавески на окна из дешевой ткани.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Сейчас, считает Жанна, повторить такой подвиг она вряд ли способна. Делясь секретами крепкого брака, 44-летняя автор книги «Дневник жены юмориста» заявила, что муж должен быть сильнее нее в несколько раз.

«Если он будет слабее, я его съем, во-первых. Я не смогу с ним жить», — сказала Левина-Мартиросян.

Instagram @jannalevina_martirosyan

Резидент Comedy Club Гарик Мартиросян и Жанна Левина вместе уже больше 20 лет. У них двое детей — 16-летняя дочь Жасмин и 11-летний сын Даниэль. Недавно, как рассказывал 5-tv.ru, Жанна поделилась, какие комплименты ей делает муж.