Екатеринбург уходит под воду: нарушена работа городского транспорта и аэропорта
Ливни в уральском городе не прекращаются уже несколько часов.
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Фото, видео: Globallookpress / Dmitrii Gusarin; 5-tv.ru
Екатеринбург уходит под воду. Сильнейших дождей, которые не прекращаются несколько часов, не выдержали ливневки. Фонтаны забили прямо на дорогах.
Городские трассы сейчас больше напоминают реки. Машины едут по капот в воде, теряя на ходу госномера. Пешеходы сменили обувь на резиновые сапоги.
Перебои в работе отмечают в местном аэропорту. Из-за непогоды там задерживают рейсы.
А в европейской части России температура бьет рекорды. Там установилось аномальное тепло. Так, в Калининградской области сейчас так же жарко, как на Черноморском побережье — плюс 30. Что на пять градусов выше нормы. Это редкость для второй половины августа.
Похожая ситуация в Северной столице. Днем воздух прогревается до 25-ти градусов. Рекорды фиксируют так же в Архангельской, Мурманской областях и в Карелии. По прогнозам, такая теплая погода там продержится до середины следующей недели.
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