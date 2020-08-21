Екатеринбург уходит под воду: нарушена работа городского транспорта и аэропорта

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Ливни в уральском городе не прекращаются уже несколько часов.

Фото, видео: Globallookpress / Dmitrii Gusarin; 5-tv.ru

Екатеринбург уходит под воду. Сильнейших дождей, которые не прекращаются несколько часов, не выдержали ливневки. Фонтаны забили прямо на дорогах.

Городские трассы сейчас больше напоминают реки. Машины едут по капот в воде, теряя на ходу госномера. Пешеходы сменили обувь на резиновые сапоги.

Перебои в работе отмечают в местном аэропорту. Из-за непогоды там задерживают рейсы.

А в европейской части России температура бьет рекорды. Там установилось аномальное тепло. Так, в Калининградской области сейчас так же жарко, как на Черноморском побережье — плюс 30. Что на пять градусов выше нормы. Это редкость для второй половины августа.

Похожая ситуация в Северной столице. Днем воздух прогревается до 25-ти градусов. Рекорды фиксируют так же в Архангельской, Мурманской областях и в Карелии. По прогнозам, такая теплая погода там продержится до середины следующей недели.

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