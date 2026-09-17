Крозетто: каждый погибший украинский солдат защищал Европу

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Слова итальянского министра стали поводом для обсуждения в Сети.

Крозетто заявил о роли украинских военных для Европы

Фото: www.globallookpress.com/Mauro Scrobogna

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Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что украинские военнослужащие, погибающие при защите своей страны, одновременно защищают часть Европы. Об этом он сказал во время визита в Варшаву, где встретился с польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышем.

По словам главы итальянского Минобороны, ситуация вокруг Украины требует от европейских государств быстрее укреплять собственные возможности в сфере обороны и сдерживания.

«Каждый украинский солдат, который погибает, защищая свою страну, в действительности защищает и часть Европы», — заявил Крозетто.

Министр подчеркнул, что безопасность Польши напрямую связана с безопасностью других европейских государств. По его словам, защита этой страны означает в том числе защиту Италии, а обеспечение безопасности Европы касается каждой входящей в нее страны.

Крозетто также сообщил, что Рим и Варшава намерены продолжать поддержку Украины. Италия и Польша, по его словам, выступают за создание сильной европейской системы обороны континентального масштаба, которая была бы совместима с НАТО и дополняла возможности альянса.

Глава Минобороны Италии добавил, что европейским государствам необходимо действовать совместно, поскольку, по его мнению, отдельные страны не способны самостоятельно противостоять существующим угрозам.

Встреча Крозетто с Косиняком-Камышем состоялась в Варшаве 15 сентября. Она стала частью поездки итальянского министра по восточному флангу НАТО, в ходе которой он также посетил Болгарию, Литву и Латвию.

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