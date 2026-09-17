«Обязательно сбудется»: Басков попросил у святых чудес для своих поклонников

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 23 0

Певец рассказал, что побывал в храме Христа Спасителя и помолился за тех, кто его поддерживает.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; Instagram*/ nikolaibaskov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Николай Басков рассказал о молитве за поклонников у мощей святых

Народный артист России Николай Басков сходил в храм Христа Спасителя и попросил у святых помощи для своих поклонников. Об этом певец сообщил в опубликованном видео.

Артист рассказал, что накануне отстоял большую очередь, чтобы поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского и князя Дмитрия Донского. У святынь Басков решил поблагодарить людей, которые поддерживают его, и попросить для них чудес.

«Каждому, кто меня поддержал, я захотел попросить для вас чудес», — рассказал певец.

Басков также предложил подписчикам в течение недели делиться своими историями. Он попросил рассказать, если за это время с ними произойдет что-то хорошее.

«А вы напишите, какие чудеса у вас произошли. Я верю. Обязательно сбудется», — сказал артист.

Певец отметил, что хотел таким образом ответить на любовь и поддержку поклонников. Свое обращение он записал с немного изменившимся голосом.

«Извините за севший голос, немного продуло», — написал Басков в подписи к видео.

Ранее в храме Христа Спасителя проходило поклонение мощам святителя Спиридона Тримифунтского и князя Дмитрия Донского.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
84.51
0.34 97.50
0.37
Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:45
Смерть с королевским следом: родственника Карла III нашли мертвым
20:30
Маленькие привычки — большие последствия: какие продукты нельзя есть каждый день
20:20
«Обязательно сбудется»: Басков попросил у святых чудес для своих поклонников
20:10
Крозетто: каждый погибший украинский солдат защищал Европу
20:00
Ничего больше не радует: какие признаки указывают, что стоит сменить работу
19:50
Мужчина несколько недель проходил с пиявкой в горле в Турции

Сейчас читают

Внучка экс-мэра Самары Тархова снимала на видео мучения деда и бабушки
«Счастье»: Мерзликин показал редкое фото с 75-летней мамой на прогулке в лесу
Похоронила мужей и собирала бутылки: одинокий закат жизни Натальи Даниловой из «Места встречи»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен