В «Одноклассниках» появилась возможность получить бесплатную консультацию врача

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Марина Неруцких
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Онлайн-приемы будут проходить в официальной группе сервиса телемедицины «Доктис» в ОК.

В «Одноклассниках» появилась возможность получить бесплатную консультацию врача

Фото: Ok.ru

В «Одноклассниках» появилась возможность бесплатно проконсультироваться с врачом-терапевтом. Онлайн-примеры будут проходить в официальной группе сервиса «Доктис» в ОК с 11:00 до 16:00 по московскому времени.

Консультации врачей в «Одноклассниках» работают на базе голосовых и видеозвонков, при этом доступна функция записи, благодаря чему их можно пересматривать. Договориться о времени онлайн-примема можно с терапевтом через сообщения в группе сервиса «Доктис».

OK.ru

По результатам консультации формируется краткое заключение с рекомендациями. На данном этапе онлайн-примемы проводят врачи-терапевты, в дальнейшем планируется подключить к процессу узких специалистов.

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