«Смешные грибочки?» — Фадеев намекнул на пороки в российском шоу-бизнесе

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Анастасия Шадская
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На новом видео в Instagram продюсер в домашнем халате на уютной кухне готовил суп, но вел себя очень странно.

Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер Максим Фадеев всегда был известен лишним весом, но недавно сильно похудел. Фанатов давно интересует секрет его похудения, но новый пост звезды в Instagram вместо вопросов о диете поднял волну обсуждения на тему наркотических веществ.

На новом видео Фадеев в домашнем халате на уютной кухне готовил суп, но вел себя очень странно.

«Попросили перечислить название грибов! — подписал он пост. — Ну, я и перечислил».

Instagram @fadeevmaxim

В процессе съемок он путано пытался объяснить состав своего кулинарного шедевра, постоянно срываясь на смех.

«Белые свежие, белые сухие и, конечно же, лисята, — хихикал продюсер. — Маленькие всякие грибуськи».

Поклонники Фадеева заподозрили, что перед съемками, вероятно, имело место распитие горячительных напитков, а может и употребление чего-то еще.

«Судя по вашей улыбке и смену, есть в составе данного супчика какие-то „смешные грибочки“», — уточнили у него в комментариях.

«Нет, не употребляю! Я не из шоу-бизнеса!» — быстро отреагировал Фадеев, но дальнейшего участия в дискуссии не принимал.

Подписчики его страницы в Instagram справились и без своего любимца. Сами предлагали версии и отлично повеселились. Лишь изредка раздавались робкие вопросы о долгожданной диете Фадеева.

«Признайтесь, был аперитив во время приготовления супа?»;

«Похоже, какие-то заранее сырыми попробовали»;

«Лисята, наверное, очень вкусные», — царило настоящее буйство юмора в комментариях.

Ранее 5-tv.ru выкладывал ностальгическое фото Максима Фадеева с женой.

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