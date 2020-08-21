«Смешные грибочки?» — Фадеев намекнул на пороки в российском шоу-бизнесе
На новом видео в Instagram продюсер в домашнем халате на уютной кухне готовил суп, но вел себя очень странно.
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Фото, видео: Instagram @fadeevmaxim
Музыкальный продюсер Максим Фадеев всегда был известен лишним весом, но недавно сильно похудел. Фанатов давно интересует секрет его похудения, но новый пост звезды в Instagram вместо вопросов о диете поднял волну обсуждения на тему наркотических веществ.
На новом видео Фадеев в домашнем халате на уютной кухне готовил суп, но вел себя очень странно.
«Попросили перечислить название грибов! — подписал он пост. — Ну, я и перечислил».
В процессе съемок он путано пытался объяснить состав своего кулинарного шедевра, постоянно срываясь на смех.
«Белые свежие, белые сухие и, конечно же, лисята, — хихикал продюсер. — Маленькие всякие грибуськи».
Поклонники Фадеева заподозрили, что перед съемками, вероятно, имело место распитие горячительных напитков, а может и употребление чего-то еще.
«Судя по вашей улыбке и смену, есть в составе данного супчика какие-то „смешные грибочки“», — уточнили у него в комментариях.
«Нет, не употребляю! Я не из шоу-бизнеса!» — быстро отреагировал Фадеев, но дальнейшего участия в дискуссии не принимал.
Подписчики его страницы в Instagram справились и без своего любимца. Сами предлагали версии и отлично повеселились. Лишь изредка раздавались робкие вопросы о долгожданной диете Фадеева.
«Признайтесь, был аперитив во время приготовления супа?»;
«Похоже, какие-то заранее сырыми попробовали»;
«Лисята, наверное, очень вкусные», — царило настоящее буйство юмора в комментариях.
Ранее 5-tv.ru выкладывал ностальгическое фото Максима Фадеева с женой.
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