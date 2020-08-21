Гора Куштау в Башкирии получит статус охраняемой территории

Документы, по которым шихан Куштау получит статус особо охраняемой территории, подготовили власти Башкирии. Об этом на встрече с экозащитниками сообщил глава региона Радий Хабиров.

По его словам, все необходимые бумаги уже готовы. Сейчас же руководитель республики предлагает собрать координационное совещание, на котором будет проходить обсуждение вопроса. Если никакого результата в ходе встреч достигнуто не будет, то четвертого сентября документы автоматически вступят в силу.

«На горе я дал слово, что Куштау не будет разрабатываться. Нет компромисса – не разрабатывается. Мы договорились и значит, это было предложение, которое родилось прямо на Куштау, что надо создать координационное совещание, которое будет некой такой площадкой», – заявил Хабиров.

По словам главы региона, ситуация с шиханом настолько «дестабилизировала» республику, что необходимо намного быстрее найти компромисс и решить проблему. И именно для этого, были созданы документы, признающие Куштау особо охраняемой территорией.

«Я даю две недели всем для того, чтобы сформировать координационное совещание. Иначе это может в очень долгую уйти. Я думаю, что и вам это неинтересно, и нам это неинтересно, и коллегам из БСК это неинтересно. Вот, две недели мы с вами должны, вернее, вы должны провести консультации и найти какое-то решение. Не найдете решение, не соберете координационное совещание – проходит две недели, это 4 сентября, и, соответственно, я тогда направляю документы, вернее, мы подготовили уже полный пакет на то, чтобы Куштау придать статус особо охраняемой территории. Потому что эту историю надо закрывать», – рассказал глава региона.

На встрече Хабирова с экозащитниками также присутствовали журналисты, члены СПЧ, прокурор республики Владимир Ведерников и его заместитель. Во время обсуждения стороны поделились своими мнениями по поводу ситуации, а также вновь вернулись к договоренностям, достигнутым во время прошлой встрече на горе Куштау.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Максим Галкин высказался против продолжения разработки горы.