«Свети наше счастье»: Навка трогательно поздравила дочь с днем рождения

Дочь фигуристки Татьяны Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Надежда празднует свой шестой день рождения. В честь этого события знаменитая мама девочки опубликовала очень душевное поздравление на своей странице в Instagram.

К публикации Навка прикрепила серию фотографий с именинницей. Также фигуристка написала очень сердечное пожелание.

«Наша маленькая принцесса, с Днем Рождения! Свети наше счастье, наша звезда, озаряй все вокруг своим теплом, светом и блеском глаз! Спасибо твоим ангелам, что выбрали нас, твоими родителями, это невероятное наше счастье! Будь здорова, счастлива и оставайся таким же чистым и светлым Солнышком!» — пишет знаменитая спортсменка.

Instagram @tatiana_navka

Подписчики не смогли пройти мимо такого искреннего поздравления и присоединились к пожеланиям.

«С днем рождения, маленькая принцесса»

«Наденька! С Днем Рождения! Какая Ты Принцесса! Здоровья! Радости! Счастья! Удачи! Исполнения всех твоих желаний!»

«Танечка, поздравляем Наденьку с Днем рождения! Пусть будет здоровенькой, приносит вам радость, счастье и благополучие! Мы вас любим!» — не скупились фанаты на добрые слова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Навка с Песковым отметили деревянную свадьбу.