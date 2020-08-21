Политолог предсказал девальвацию белорусскому рублю
По словам эксперта Дмитрия Болкунца, на курс будут влиять прошедшие выборы.
Фото: ТАСС / Федосенко Наталия
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец уверен, что валюту страны ждет девальвация. Об этом он заявил в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам эксперта, на курс будут влиять прошедшие выборы.
«Люди всегда после выборов идут в банкоматы, а оттуда – в обменные пункты, скупая валюту. Так было после выборов 2010 года, после выборов 2015 года и, судя по всему, так будет и в этот раз», – уверен политолог.
Его слова подтверждает и правительство страны. По их сообщениям, во многих банкоматах уже закончилась иностранная валюта. Однако замораживать обменные операции и запрещать снятие вкладов в иностранных деньгах они не намерены.
Предсказать, тем не менее, уровень падения специалист пока не готов. Он считает, что колебания могут быть в пределах 10%, а сам процесс эксперт называет элементом политического цикла в республике.
«Перед выборами были напечатаны деньги, они были розданы гражданам, те после выборов, глядя на политический кризис в стране и беспокоясь о ситуации, стараются держать деньги в более твердой валюте», – отметил Болкунец.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Лукашенко обвинил Запад в использовании Белоруссии против России.
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