Лукашенко обвинил Запад в использовании Белоруссии против России

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Алина Потёмкина
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Белорусский лидер уверен, что «заварушку» для Минска готовили при участии США и стран Европы.

Лукашенко обвинил Запад в использовании Белоруссии против России

Фото: www.globallookpress / Anvar Galeev

Запад хочет направить Белоруссию против России. Об этом заявил президент соседней республики Александр Лукашенко в ходе общения с работниками агрокомбината «Дзержинский», передает белорусское агентство «БелТА». По мнению президента, в этом процессе принимают участие США и некоторые страны Европы. В целом он охарактеризовал ситуацию, сложившуюся после выборов вокруг и внутри его страны, как «заварушку».

«И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — заявил Лукашенко.

Также глава государства выразил уверенность в том, что главной силой, настраивающей Минск против Москвы, выступает Вашингтон. Европа, по его мнению, ему подыгрывает.

«Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — припугнул белорусский лидер.

В Белоруссии протесты идут уже две недели. Люди не согласны с итогами президентских выборов. По официальным данным, Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей. Один из митингов оппозиции собрал более 200 тысяч человек. В этот же день акцию в свою поддержку провел и Лукашенко — на нее пришло по официальным оценкам 65 тысяч человек. Позже глава Белоруссии встретился с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Его появление на предприятии встретили криками: «Уходи!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему призвала белорусских рабочих лидер оппозиции Светлана Тихановская.

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