Хлопок газа произошел в жилом доме в Ярославле
По предварительной информации, обрушились перекрытия между 3 и 5 этажами.
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Фото, видео: ВКонтакте @evgeniyakydrina, @yar_live, @progorod76, @masalova2000
Хлопок газа в жилом доме в Ярославле обрушил перекрытия между третьим и пятым этажами. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник. Сведения о пострадавших уточняются.
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